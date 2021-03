Gasp su lo Spezia | mi piace com’è in campo «La Champions? Possiamo giocarcela»

(Di giovedì 11 marzo 2021) «Abbiamo quattro giorni per pensare al Real Madrid, lopresenterà comunque difficoltà: è un bellissimo esempio di come si possa mirare a un obiettivo attraverso il gioco». Alla vigilia dell’ottava giornata di ritorno, Gian Pieroerini mette in guardia la sua Atalanta elogiando la squadra di Italiano.

0 0 Voto Vota Articolo Atalanta -cerca il riscatto per riprendersi dal ko a San Siro Atalanta esi sfideranno nel fine settimana per la 27a giornata di Serie A. Le due compagini arrivano con lo stesso umore e la ...- Benevento 1 - 1, pagelle: Verde, grinta top; Terzi da horror Voto 5...alla Fiorentina, che ... Simy e Ounas super Voto 3...alla lunga esclusione di Muriel Non ce ne voglia il "mago", che ...Oggi è in programma un altro allenamento di rifinitura al pomeriggio, dopo la conferenza stampa del mister alle 13.30 a Zingonia Anche oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia Duvan Zapata pot ...L'infortunio tiene in ansia Duvan Zapata. Il colombiano dovrebbe saltare la gara contro lo Spezia, per essere al meglio in Champions contro il Real Madrid.