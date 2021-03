Focolaio Covid | chiudono tutte le scuole a Vilminore

(Di giovedì 11 marzo 2021)ledel Comune didi Scalve, ad annunciarlo è il sindaco Pietro Orrù con un post su Facebook. “Negli ultimi giorni i positivi sono aumentati sensibilmente (ad oggi 11) anche a causa di ungeneratosi all’interno degli Istituti Scolastici, ed il timore è che tale numero sia destinato ad un’ulteriore e repentina crescita, a fronte dei tamponi che saranno fatti in queste ore alle persone che hanno avuto dei contatti diretti con chi è risultato appunto positivo” spiega il primo cittadino. “Ci sentiamo in dovere di farele scelte che possano tutelare la salute della collettività e pertanto ho provveduto ad emanare un’Ordinanza che chiude da Lunedì 15 marzo e fino al 28 merzoledi ogni ordine e grado ...

