Federer fuori a Doha | k o ai quarti contro Basilashvili

(Di giovedì 11 marzo 2021) Rogerspreca un match point ed esce aidel torneo Atp di. Lo svizzero n.6 del mondo, al rientro dopo oltre un anno di stop a causa di problemi al ginocchio, dopo aver vinto al debuttoDaniel Evans oggi è stato sconfitto dal georgiano Nikoloz, numero 42 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5 dopo un’ora e 52 minuti. Il campione di Basilea ha sprecato un’opportunità per chiudere il match quando era 5-4 nel terzo set. Funweek.

Nei quasi dieci anni impiegati dal serbo per superare il record di, lo svizzero " che, non ... L'ultimo giocatoredai "Fantastici 4" a essere stato numero 1 è Andy Roddick il 1° febbraio ......andati perché pensa di sostegno e comprensione afferma il figlio di Diana mi hanno inviato...bronzo nei 60 ostacoli per il tennis Djokovic da 311 settimane numero 1 al mondo meglio die ...Finisce ai quarti il primo tornero di Roger Federer al rientro dopo un anno di stop causa operazioni al ginocchio. Lo svizzero, divenuto numero 6 al mondo e seconda testa di serie, spreca ...Le scorie del match d'esordio di ieri contro Evans condizionano il basilese che alla distanza cala vistosamente sul piano atletico e si arrende al georgiano (3-6 6-1 7-5) ...