Fabrizio Corona ricoverato dopo le immagini shock su Instagram in cui era ricoperto di sangue (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona è stato ricoverato a Milano dopo le immagini shock, pubblicate su Instagram e poi rimosse, in cui era ricoperto del suo stesso sangue. Fabrizio Corona è stato ricoverato a Milano dopo la pubblicazione delle immagini in cui appariva ricoperto del suo stesso sangue, per essersi inflitto delle ferite sulle braccia in segno di protesta. Contro cosa? Contro la decisione dei giudici di farlo tornare in carcere. Fabrizio Corona è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

