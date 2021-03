Dalle app a Twitch, così Conou parla di sostenibilità ambientale ai giovani (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – App, giochi e piattaforme innovative entrano sempre di più nella didattica delle scuole, anche a causa dello sviluppo della didattica a distanza generato dalla pandemia. Per questo il Conou (Consorzio nazionale degli oli minerali usati), da sempre attento all’educazione ambientale dei giovani, partecipa a questa edizione digitale di Fiera Didacta con due appuntamenti (17 e 19 marzo) dedicati alle scuole e ai docenti attraverso il linguaggio più accattivante dei gamer e degli influencer. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – App, giochi e piattaforme innovative entrano sempre di più nella didattica delle scuole, anche a causa dello sviluppo della didattica a distanza generato dalla pandemia. Per questo il(Consorzio nazionale degli oli minerali usati), da sempre attento all’educazionedei, partecipa a questa edizione digitale di Fiera Didacta con due appuntamenti (17 e 19 marzo) dedicati alle scuole e ai docenti attraverso il linguaggio più accattivante dei gamer e degli influencer. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

