Come sono andati i test di Formula 2 per Prema? (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri si è conclusa la tre giorni di test di Formula 2 in Bahrain, dai quali Prema può uscire tutto sommato soddisfatta. Salvo un Day 1 difficile per Robert Shwartzman e un Day 2 altalenante, il quadro dei tempi è migliorato nettamente nel Day 3 dando un po’ di respiro alla scuderia italiana. Per quando riguarda Oscar Piastri le sue prime apparizioni sono state molto positive: il vincitore della F3 2020 sembra già pronto per l’avvio di stagione. test Formula 2 Prema, alcune considerazioni Partendo dal best lap fatto segnare da Shwartzman e Piastri, rispettivamente un 1:42.257 ed un 1:42.462 registrati nel Day 2, possiamo affermare che Prema riparte da una posizione piuttosto buona. Il team vincitore della F2 2020 entra nella Top ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri si è conclusa la tre giorni didi2 in Bahrain, dai qualipuò uscire tutto sommato soddisfatta. Salvo un Day 1 difficile per Robert Shwartzman e un Day 2 altalenante, il quadro dei tempi è migliorato nettamente nel Day 3 dando un po’ di respiro alla scuderia italiana. Per quando riguarda Oscar Piastri le sue prime apparizionistate molto positive: il vincitore della F3 2020 sembra già pronto per l’avvio di stagione., alcune considerazioni Partendo dal best lap fatto segnare da Shwartzman e Piastri, rispettivamente un 1:42.257 ed un 1:42.462 registrati nel Day 2, possiamo affermare cheriparte da una posizione piuttosto buona. Il team vincitore della F2 2020 entra nella Top ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sono Commenti anti semiti: la punizione esemplare per Meyers Leonard di Miami Contro Leonard anche Udonis Haslem, capitano e simbolo di Miami: 'Non possiamo tollerare cose come quella qui. Ci scusiamo. Ci sono cose oggettivamente giuste e cose oggettivamente sbagliate, e gli ...

Stefano De Martino giudice del serale di Amici 2021?/ Maria De Filippi tenta il colpo ... un ballerino professionista e poi il conduttore del daytime, De Martino tornerà a 'casa' come ... I nomi dei giudici del serale non sono stati ancora svelati. Finora, l'unico nome che sta circolando è ...

Mamme in dad, come sono le vostre giornate? Raccontatecelo Corriere della Sera Pd: Zingaretti, 'io ci sarò e se serve darò sempre una mano' "Se serve darò sempre una mano, anche se in forma diversa dal passato. Ci sarò, come ho sempre fatto nella mia vita con tutta la passione possibile. A tutti coloro che hanno creduto in “Piazza Grande” ...

Escono con l’autocertificazione falsa, assolti dal giudice: “Il Dpcm di Conte incostituzionale” Il giudice del Tribunale di Reggio Emilia Dario De Luca ha annullato le sanzioni comminate a due persone che erano uscite di casa con false autocertificazioni e in piena zona rossa durante il primo ...

