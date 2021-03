Carceri, l’essere straniero è ancora un’aggravante (Di venerdì 12 marzo 2021) A dare un’occhiata dentro le Carceri italiane – tramite il XVII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione dal titolo «Oltre il virus» presentato ieri alla presenza del capo del Dap Dino Petralia, della sua omologa Gemma Tuccillo, capo Dipartimento per la giustizia minorile, e del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma – si ha l’impressione che sia passata un’intera era geologica da quando «l’identità nazionale rumena veniva considerata un’aggravante», per usare le parole di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 marzo 2021) A dare un’occhiata dentro leitaliane – tramite il XVII rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione dal titolo «Oltre il virus» presentato ieri alla presenza del capo del Dap Dino Petralia, della sua omologa Gemma Tuccillo, capo Dipartimento per la giustizia minorile, e del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma – si ha l’impressione che sia passata un’intera era geologica da quando «l’identità nazionale rumena veniva considerata», per usare le parole di Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

