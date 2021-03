Cambio moglie su NOVE: puntate, orari e streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) Cambio moglie è un programma tv della categoria reality che torna dopo dodici anni da stasera 20 maggio 2020 in chiaro su NOVE. In precedenza erano andate in onda cinque stagioni, dal 2004 al 2008 su Fox Life e La7, con un format tradotto dall’originale americano Wife Swap. Il meccanismo è semplice: due mariti si scambiano le mogli che dovranno prima adattarsi al nuovo stile di vita e poi cambiare le regole. Cambio moglie – orari e canale Cambio moglie va in onda in chiaro su NOVE ogni giovedì in prima serata dalle 21,25 alle 22,30. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. È prevista anche una replica sempre giovedì alle 22,30 (dopo la puntata in prima tv). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 11 marzo 2021)è un programma tv della categoria reality che torna dopo dodici anni da stasera 20 maggio 2020 in chiaro su. In precedenza erano andate in onda cinque stagioni, dal 2004 al 2008 su Fox Life e La7, con un format tradotto dall’originale americano Wife Swap. Il meccanismo è semplice: due mariti si scambiano le mogli che dovranno prima adattarsi al nuovo stile di vita e poi cambiare le regole.e canaleva in onda in chiaro suogni giovedì in prima serata dalle 21,25 alle 22,30. È possibile rivedere tutte lee i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. È prevista anche una replica sempre giovedì alle 22,30 (dopo la puntata in prima tv). ...

