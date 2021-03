Bimba uccisa a Cisliano | la madre non risponde alle domande del giudice

(Di giovedì 11 marzo 2021) . Non ha rispostodelper le indagini preliminari durante il primo interrogatorio di questa mattina Patrizia Coluzzi, ladi 41 anni accusata di aver ucciso la figlia di 2 anni la sera del 7 marzo. Si è limitata a scrivere qualcosa su un bigliettino mostrato al suo avvocato. È attesa nelle prossime ore invece la decisione delCarlo Ottone De Marchi sulla convalida del fermo e sulla custodia cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero. Intanto i suoi legali della donna hanno chiesto che vada agli arresti domiciliari in un luogo di cura. È rimasta in silenzio Patrizia Coluzzi durante il suo primo interrogatorio questa mattina davanti alper le indagini preliminari. Non è riuscita a parlare ladi 41 anni accusata ...

IL GIORNO

Resta in carcere Patrizia Coluzzi. Ieri pomeriggio il giudice per le indagini preliminari di Pavia Carlo Ottone De Marchi ha convalidato il fermo in carcere per la donna di 41 anni accusata di aver ...Avrebbe ucciso la figlia con "premeditazione", Patrizia C, la 41enne ora in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio aggravato per aver soffocato la suadi appena due anni per "colpire" il marito, padre della piccola, deciso a interrompere la relazione. Lo scrive il gip di Milano Carlo Ottone De Marchi, nel provvedimento con cui ha convalidato ...MILANO – Risaliva a 3 giorni fa una notizia che aveva lasciato nell’orrore più totale l’intera comunità di Cisliano, nel Milanese, e non solo, secondo la quale una donna di 41 anni – C.P., cittadina i ...Convalidato il fermo per Patrizia Coluzzi, la mamma che ha ucciso la figlia di 2 anni: si è avvalsa della facoltà di non rispondere ...