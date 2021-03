(Di giovedì 11 marzo 2021) di Attilio Runello.ha appena ottenuto dal Congresso la possibilità di indebitarsi e spendere mille e novecento miliardi di dollari. Da usare per continuare a...

Advertising

freeskipperIT : Biden: 'Se avremo surplus di vaccini lo condivideremo con il resto del mondo'. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Se avremo surplus di vaccini lo condivideremo col resto del mondo': lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla… - Italia_Notizie : Coronavirus, oggi. Biden: se avremo un surplus di vaccini, lo condivideremo col mondo - NuvolettaStella : Biden: 'Se avremo surplus vaccini lo condivideremo'. Cioè, se ci avanzano prima di buttarli via li regaliamo a qualcuno. #BuongiornoATutti - fisco24_info : Coronavirus, oggi. Biden: se avremo un surplus di vaccini, lo condivideremo col mondo: ? Pakistan, scuole chiuse do… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden avremo

: sesurplus vaccini lo condivideremo col mondo leggi anche Covid, Speranza: "Aspettiamo 80 milioni di vaccini entro fine estate"ha spiegato: "Sesurplus di vaccini lo ...Sempre ieri sera il presidente americano Joe, durante un evento alla Casa Bianca con gli ... E 'il surplus (di vaccini), se lo, lo condivideremo con il resto del mondo', ha poi assicurato. ...All'ordine del giorno del meeting della banca centrale ci sarà il rendimento dei tassi di interesse, ma ancora una volta gli esperti non prevedono variazioni. Intanto le piazze azionarie esultano per ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - Le Borse europee, reduci da tre sedute positive che hanno portato il Ftse Mib ai massimi da ...