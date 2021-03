Albarella | «La prestazione atletica non si misura dai chilometri | sennò giocherebbero i maratoneti»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 marzo 2021) Da Napoli a Pechino, da Torino (con la Juventus) alla nazionale giapponese: Eugenioha conosciuto il calcio ad ogni latitudine, seguendo la preparazionedi diverse squadre. Per questo ci siamo fatti guidare da lui nell’analisi di un calcio in tempo di pandemia, che cerca di adattarsi come può ai ritmi serrati e alle pressioni più frequenti che influiscono in modo decisivo sulla tenuta fisica. Il Napoli è la terza squadra perpercorsi in media a partita, con 111.899, dietro Inter e Lazio. Può considerarsi un indice di salute?«No, nel modo più assoluto. Dobbiamo capire che negli sport di squadra sono diversi i parametri che danno indici di performance. Non si tratta solo di volumi di corsa, altrimenti sarebbe troppo semplice: basterebbe mettere in campo undici. Il discorso è ...