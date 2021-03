Volley Bergamo al capolinea: si chiude Bonetti: «Scelta difficile, ma inevitabile» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il comunicato della società: «Il sodalizio finisce definitivamente. La situazione di emergenza causata dal Covid-19, sia con la sospensione della presenza del pubblico alle partite, sia con le ripercussioni economiche per tante imprese, che equivale a difficile reperibilità di sponsor, rende ancora più difficile proseguire, soprattutto a un livello agonistico degno della storia e del palmares del Volley Bergamo». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il comunicato della società: «Il sodalizio finisce definitivamente. La situazione di emergenza causata dal Covid-19, sia con la sospensione della presenza del pubblico alle partite, sia con le ripercussioni economiche per tante imprese, che equivale areperibilità di sponsor, rende ancora piùproseguire, soprattutto a un livello agonistico degno della storia e del palmares del».

