USA | via libera definitivo Camera a piano da 1 900 miliardi

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Okdellaaldi stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, voluto dall’amministrazione Biden. Il programma che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale, ha incassato 220 voti a favore. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia. “Questa misura attacca l’ineguaglianza e la povertà in modi che non vedevamo da una generazione”, aveva detto ieri il rappresentante Dem Jim McGovern, che presiede la Commissione per il Regolamento della. (Foto: Maklay62 / Pixabay)

Ok definitivo della Camera al piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, voluto dall'amministrazione Biden. Il programma che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale, ha incassato 220 voti a favore. Si tratta di uno dei più grandi pacchetti di aiuti della storia americana, che si aggiunge ad altri due approvati precedentemente per combattere gli effetti della pandemia.