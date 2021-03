Uomini e donne anticipazioni: ELISABETTA rifiuta di uscire con Alessandro e… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella puntata odierna di Uomini e donne si creerà un vero caos tra le coppie a centro studio. Tutto nascerà quando Angela rivelerà di essersi trovata molto bene in compagnia di Luca, con il quale si è scambiata anche un bacio. L’uomo però nel frattempo continua a frequentare anche un’altra donna, Federica, trovandosi a suo agio insieme a lei. Clamorosamente si scoprirà che il cavaliere è pronto a uscire con una terza dama, ELISABETTA, che rivelerà di avere un appuntamento con il cavaliere per la sera stessa. La De Filippi cercherà allora di stuzzicare Angela, domandandole se ritenga giusto il comportamento dell’uomo, che sta portando avanti contemporaneamente tre conoscenze. La donna apparirà abbastanza risentita dal comportamento del corteggiatore ma dirà di non avere intenzione di impedirgli di fare altre ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella puntata odierna disi creerà un vero caos tra le coppie a centro studio. Tutto nascerà quando Angela rivelerà di essersi trovata molto bene in compagnia di Luca, con il quale si è scambiata anche un bacio. L’uomo però nel frattempo continua a frequentare anche un’altra donna, Federica, trovandosi a suo agio insieme a lei. Clamorosamente si scoprirà che il cavaliere è pronto acon una terza dama,, che rivelerà di avere un appuntamento con il cavaliere per la sera stessa. La De Filippi cercherà allora di stuzzicare Angela, domandandole se ritenga giusto il comportamento dell’uomo, che sta portando avanti contemporaneamente tre conoscenze. La donna apparirà abbastanza risentita dal comportamento del corteggiatore ma dirà di non avere intenzione di impedirgli di fare altre ...

