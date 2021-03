Uomini e donne, Angela e il ‘colpo di fulmine’ per Luca e tutte le news di oggi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo l’emozionante scelta di Riccardo e Roberta, oggi 10 marzo, a Uomini e donne, spazio al nuovo cavaliere del Trono Over Luca Cenerelli, che si è ritrovato di fronte a tre dame. Per Massimiliano nuove corteggiatrici mentre Samantha sembra aver messo gli occhi su Gero. Ma vediamo nel dettaglio cosa è andato in onda questo pomeriggio. Massimiliano e le nuove corteggiatrici Massimiliano ha chiarito con Vanessa dopo non averla portata in esterna. In seguito, sono entrate in studio altre corteggiatrici, che il tronista ha avuto l’opportunità di conoscere preventivamente nei video. Chi rimarrà tra le tante? Massimiliano non ha portato in esterna Vanessa, cosa ne pensate della sua decisione? #Uominiedonne pic.twitter.com/6fLXbJUqeI — Uomini e donne ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo l’emozionante scelta di Riccardo e Roberta,10 marzo, a, spazio al nuovo cavaliere del Trono OverCenerelli, che si è ritrovato di fronte a tre dame. Per Massimiliano nuove corteggiatrici mentre Samantha sembra aver messo gli occhi su Gero. Ma vediamo nel dettaglio cosa è andato in onda questo pomeriggio. Massimiliano e le nuove corteggiatrici Massimiliano ha chiarito con Vanessa dopo non averla portata in esterna. In seguito, sono entrate in studio altre corteggiatrici, che il tronista ha avuto l’opportunità di conoscere preventivamente nei video. Chi rimarrà tra le tante? Massimiliano non ha portato in esterna Vanessa, cosa ne pensate della sua decisione? #pic.twitter.com/6fLXbJUqeI —...

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - silvano_piero : RT @emergenzavvf: Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta nella p… - QueenOrlandoS : @noemipataaa @Sonialorenzini4 Io l’avevo seguita durante e dopo uomini e donne e non mi era piaciuta molto però mi sono ricreduta -