Una Vita anticipazioni: FELIPE investito, MENDEZ arresta SANTIAGO ma… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel momento in cui FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) verrà investito da una macchina in piena calle Acacias, i telespettatori di Una Vita ritroveranno il commissario Aurelio MENDEZ (David Garcia). L’uomo cercherà infatti di far luce sull’intera questione, anche se i suoi sospetti si concentreranno presto su SANTIAGO Becerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Tutto ciò porterà dunque alla nascita di una complicata storyline, in cui non mancheranno diversi colpi di scena… Una Vita, trame: Ursula ha innescato l’attentato di FELIPE? Come prima cosa, se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che sarà facile (almeno per il pubblico da casa) riunire tutti i tasselli del puzzle ed ipotizzare ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel momento in cuiAlvarez Hermoso (Marc Parejo) verràda una macchina in piena calle Acacias, i telespettatori di Unaritroveranno il commissario Aurelio(David Garcia). L’uomo cercherà infatti di far luce sull’intera questione, anche se i suoi sospetti si concentreranno presto suBecerra (Aleix Melé), il marito di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Tutto ciò porterà dunque alla nascita di una complicata storyline, in cui non mancheranno diversi colpi di scena… Una, trame: Ursula ha innescato l’attentato di? Come prima cosa, se avete letto i nostri post precedenti dedicati allesapete già che sarà facile (almeno per il pubblico da casa) riunire tutti i tasselli del puzzle ed ipotizzare ...

Advertising

GoalItalia : 'È una gioia infinita/che dura una vita...' ???? 9 marzo 1908 - 9 marzo 2021: l'@Inter compie 113 anni ??? - simonamelani : Per parafrasare un post in inglese che ho letto oggi e che non trovo 'Meghan non leggerà i vostri tweet che dicono… - ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - ross20_ : @nicxtz -con lei, è sfigata e si deve fare una vita???? - originalbabepi : Immaginate una donna scaricata dal marito per una più giovane. Supera la cosa, si rifà una vita e se la gode pure c… -