Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2021: Felicia dice sì a Maite per il bene di Camino

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Camino desidera tanto prendere lezioni di pittura da Maite, ma Felicia è troppo bigotta per accettare.

