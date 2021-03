Tapiro d’oro ad Andrea Pirlo

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) dopo l’eliminazione in Champions League: “Speriamo di mangiare la colomba”. TORINO – dopo l’eliminazione in Champions League. L’inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli, ha raggiunto il tecnico bianconero (per la seconda volta in meno di un anno n.d.r.) per consegnarli il trofeo. L’addio alla Champions League continua a pesare in casa bianconera anche se non sembrano esserci particolari movimenti in casa bianconera. Agnelli, almeno al momento, sembra essere intenzionato a confermare il tecnico nonostante qualche risultato non eccezionale.: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo” Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Striscia La Notizia: “Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo – ha detto, riportato da calciomercato.com – a farci perdere non è stato l’errore di ...