Se una madre è Medea chiamiamola assassina (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Non credo alla depressione che guida la mano dei padri killer. E se sono depressi perché non accettano la fine di un matrimonio o di una convivenza non diventano meno assassini. Anzi. Restano pericolosi e mine vaganti. Lo stesso vale per la mamma di 41 anni, della provincia di Milano, novella Medea, che ha ucciso sua figlia, un’ innocente di due anni, per liberarsi, come riportano diverse testate, da un violento persecutore. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Non credo alla depressione che guida la mano dei padri killer. E se sono depressi perché non accettano la fine di un matrimonio o di una convivenza non diventano meno assassini. Anzi. Restano pericolosi e mine vaganti. Lo stesso vale per la mamma di 41 anni, della provincia di Milano, novella Medea, che ha ucciso sua figlia, un’ innocente di due anni, per liberarsi, come riportano diverse testate, da un violento persecutore.

