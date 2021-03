Salvini non vuole i weekend rossi (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Come ormai sostengono molti medici, il Cts ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei week end non servono più chiusure, servono più controlli. Avvio di una produzione nazionale di vaccini in Italia, acquisto e produzione di vaccini all’estero, rimborsi immediati per coloro che aspettano da mesi, pace fiscale e taglio di 50 milioni di cartelle esattoriali. Lavoriamo e stringiamo i denti a marzo, per arrivare finalmente alla rinascita dopo Pasqua”. A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo Salvini. Queste dichiarazioni stonano con quanto richiesto ieri dal Cts al Governo. In accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Comitato aveva infatti chiesto al governo maggiori strette, per lo più nei fine settimana da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Come ormai sostengono molti medici, il Cts ed il sottosegretario Sileri, servono interventi mirati ed efficaci, che mettano in sicurezza i cittadini delle zone più a rischio, senza però chiudere tutto in tutta Italia. Nei week end non servono più chiusure, servono più controlli. Avvio di una produzione nazionale di vaccini in Italia, acquisto e produzione di vaccini all’estero, rimborsi immediati per coloro che aspettano da mesi, pace fiscale e taglio di 50 milioni di cartelle esattoriali. Lavoriamo e stringiamo i denti a marzo, per arrivare finalmente alla rinascita dopo Pasqua”. A dirlo è stato il leader della Lega, Matteo. Queste dichiarazioni stonano con quanto richiesto ieri dal Cts al Governo. In accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Comitato aveva infatti chiesto al governo maggiori strette, per lo più nei fine settimana da ...

