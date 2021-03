Rossa e amaranto | ecco la SF21 Elkann “2020 ci ha reso più forti”

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 10 marzo 2021) MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) –, fra passato e futuro, con l’obiettivo di cancellare unnegativo. La Ferrari toglie il velo sulla, figlia della monoposto della scorsa stagione ma con alcune novità, dalla livrea al posteriore, con un nuovo cambio e nuove sospensioni. La monoposto che Charles Leclerc e Carlos Sainz porteranno in pista – la numero 67 costruita a Maranello per competere nel circus – è un’evoluzione della SF1000 ed è stata sviluppata in tutti gli aspetti consentiti dalle norme: dal motore – completamente nuovo – all’aerodinamica, fino al retrotreno dove sono stati impiegati i due gettoni di sviluppo consentiti per questa stagione. La livrea è sfumata e, come sottolinea il team principal Mattia Binotto, “il posteriore richiama l’della primissima Ferrari, ...