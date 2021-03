Rosalinda Cannavò Abbandona I Social: Troppi Insulti sul Web! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalinda Cannavò ha appena annunciato ai suoi followers, di aver preso un’importante decisione riguardante la sua vita, per via delle spregevoli parole e delle minacce ricevute sui Social. Scopriamo insieme cosa è successo! Triste momento per Rosalinda Cannavò che, dopo la lunga avventura al Grande Fratello Vip, si è vista costretta a prendere una drastica decisione. La ragazza infatti, dopo aver ricevuto numerose offese e Insulti, rivolti anche alla sua famiglia, ha annunciato che si allontanerà dai Social. L’attrice siciliana, in un video pubblicato su Instagram, ha spiegato che, dopo le vergognose parole che le sono state rivolte, ha deciso di dedicarsi appieno alla sua vita e ai suoi affetti. Ha poi detto che cercherà di non pensare a quanto successo e di non ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha appena annunciato ai suoi followers, di aver preso un’importante decisione riguardante la sua vita, per via delle spregevoli parole e delle minacce ricevute sui. Scopriamo insieme cosa è successo! Triste momento perche, dopo la lunga avventura al Grande Fratello Vip, si è vista costretta a prendere una drastica decisione. La ragazza infatti, dopo aver ricevuto numerose offese e, rivolti anche alla sua famiglia, ha annunciato che si allontanerà dai. L’attrice siciliana, in un video pubblicato su Instagram, ha spiegato che, dopo le vergognose parole che le sono state rivolte, ha deciso di dedicarsi appieno alla sua vita e ai suoi affetti. Ha poi detto che cercherà di non pensare a quanto successo e di non ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP è finalmente rinata: sabato a #Verissimo non perdete l’intenso racconto di Rosalinda Cannavò ? - MediasetPlay : Sì, sarà una puntata di #Verissimo a tutto #GFVIP! - infoitcultura : Rosalinda Cannavò: insulti e offese sui social, la decisione drastica dell’attrice – VIDEO - trottolinad : @malinconicassai Ma chi se li fila manco se mi pagano guarda, non mi chiamo ne ADUA DEL VESCO ne ROSALINDA CANNAVO' tesoro.?? - LuciaFerraroEM : RT @blogtivvu: Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò dopo il #GFVip: “L’amore non dipende dal sesso…” (e poi asfalta Francesco Oppini) –… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena della diretta: 'Ho sorpreso Dayane e Rosalinda in magazzino' A circa u del Stefania Orlando rivela cosa stavano facendo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò quando le ha sorprese in magazzino insieme a Cristiano Malgioglio . Una scena che le telecamere non hanno ripreso e che dunque non è andata in diretta. La terza classificata in ...

Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati, c'è lo zampino de Le Iene? Solo ieri, attraverso questo post , vi abbiamo parlato della denuncia arrivata a Rosalinda Cannavò da Massimiliano Morra , ex collega sul set e suo coinquilino nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . ...

A circa u del Stefania Orlando rivela cosa stavano facendo Dayane Mello equando le ha sorprese in magazzino insieme a Cristiano Malgioglio . Una scena che le telecamere non hanno ripreso e che dunque non è andata in diretta. La terza classificata in ...Solo ieri, attraverso questo post , vi abbiamo parlato della denuncia arrivata ada Massimiliano Morra , ex collega sul set e suo coinquilino nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . ...