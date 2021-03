Pensione, nuovi requisiti? cala l'aspettativa di vita col Covid, anche 5 anni in meno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pensioni ed aspettative di vita sono un connubio che da tempo è in funzione. Più aumenta la vita media degli italiani più si allontanano le pensioni. Cosa significa tutto ciò? Significa che più vivono in media gli italiani, più pesanti diventano i requisiti di accesso alle Pensione, che in genere sono età anagrafica e contribuzione versata. Ma per la vita media degli italiani il periodo storico che stiamo vivendo è piuttosto negativo. L'Italia è il primo Paese europeo dove i morti per Covid hanno superato quota 100.000. E come conseguenza, l'aspettativa di vita degli italiani si è ridotta, con potenziali effetti sulle pensioni. Ci sono posti dove la vita media è scesa di 5 anni Quando si parla di pensioni più ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pensioni ed aspettative disono un connubio che da tempo è in funzione. Più aumenta lamedia degli italiani più si allontanano le pensioni. Cosa significa tutto ciò? Significa che più vivono in media gli italiani, più pesanti diventano idi accesso alle, che in genere sono età anagrafica e contribuzione versata. Ma per lamedia degli italiani il periodo storico che stiamo vivendo è piuttosto negativo. L'Italia è il primo Paese europeo dove i morti perhanno superato quota 100.000. E come conseguenza, l'didegli italiani si è ridotta, con potenziali effetti sulle pensioni. Ci sono posti dove lamedia è scesa di 5Quando si parla di pensioni più ...

