Oroscopo 11 marzo 2021: responsabilità per Pesci, Scorpione in ripresa (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Oroscopo dell’11 marzo denota una giornata un po’ pesante per Sagittario e Capricorno. Pesci devono assumersi le loro responsabilità, Scorpione in ripresa. Previsioni 11 marzo da Ariete a Vergine Ariete. Novità per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single è giunta l’ora di guardarvi attorno. Non lasciatevi bloccare dalle vostre insicurezze del periodo. Nel lavoro avete paura di rischiare e in un periodo storico come questo è una cosa normalissima. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi sfuggire delle occasioni importanti. Toro. Pomeriggio interessante, ma la mattinata procederà a rilento. Vi sentite un po’ stanchi e fuori forma, pertanto, non affaticatevi troppo. Rimandate al pomeriggio gli incontri di lavoro. In serata, invece, concedetevi qualche momento di ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 11 marzo 2021) L’dell’11denota una giornata un po’ pesante per Sagittario e Capricorno.devono assumersi le loroin. Previsioni 11da Ariete a Vergine Ariete. Novità per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single è giunta l’ora di guardarvi attorno. Non lasciatevi bloccare dalle vostre insicurezze del periodo. Nel lavoro avete paura di rischiare e in un periodo storico come questo è una cosa normalissima. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi sfuggire delle occasioni importanti. Toro. Pomeriggio interessante, ma la mattinata procederà a rilento. Vi sentite un po’ stanchi e fuori forma, pertanto, non affaticatevi troppo. Rimandate al pomeriggio gli incontri di lavoro. In serata, invece, concedetevi qualche momento di ...

