Nuovo vertice a Palazzo Chigi in vista del prossimo Dpcm. Potrebbe essere approvato entro venerdì. Il Governo valuta l’ultimo parere del Cts (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuovo vertice a Palazzo Chigi, nel tardo pomeriggio di oggi, per un primo esame sul recente parere del Comitato tecnico scientifico in merito alle nuove misure di contrasto alla pandemia, in vista del varo del Nuovo Dpcm e, in particolare, delle prossime festività pasquali. All’incontro, ha fatto sapere il Governo, hanno partecipato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021), nel tardo pomeriggio di oggi, per un primo esame sul recentedel Comitato tecnico scientifico in merito alle nuove misure di contrasto alla pandemia, indel varo dele, in particolare, delle prossime festività pasquali. All’incontro, ha fatto sapere il, hanno partecipato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro ...

