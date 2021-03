Napoli: tutti gli eventi in programma di giovedì 11 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvvenimenti previsti per domani in Campania: 1) ERCOLANO (NA) – Parco archeologico – ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione on line “Il mito con il futuro intorno”; intervengono Nadia Barrella membro del Comitato scientifico del Parco professore ordinario di Museologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Jane Thompson manager di Herculaneum Conservation Project ed il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano. Per partecipare alla conferenza bisogna effettuare l’iscrizione al link: https://attendee.Gotowebinar.Com/register/437452109519586318 2) Napoli – CGIL Campania – via Toledo, 353 (terzo piano) I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania – Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – terranno una conferenza stampa in presenza per illustrare l’esito del ciclo di incontri avuti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvvenimenti previsti per domani in Campania: 1) ERCOLANO (NA) – Parco archeologico – ore 11:30 Conferenza stampa di presentazione on line “Il mito con il futuro intorno”; intervengono Nadia Barrella membro del Comitato scientifico del Parco professore ordinario di Museologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Jane Thompson manager di Herculaneum Conservation Project ed il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano. Per partecipare alla conferenza bisogna effettuare l’iscrizione al link: https://attendee.Gotowebinar.Com/register/437452109519586318 2)– CGIL Campania – via Toledo, 353 (terzo piano) I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania – Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati – terranno una conferenza stampa in presenza per illustrare l’esito del ciclo di incontri avuti ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Napoli, ecco quando torna Lozano Parliamo di Hirving Lozano , capace di prendersi sulle spalle il Napoli e impressionare tutti con le sue giocate e i suoi gol. Come successo un po' a tutti i compagni di squadra in questa stagione ...

Covid, il sindaco di Pompei ricoverato al Cotugno ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, risultato positivo al Covid - 19 nei giorni scorsi. Si ... Lo Sapio ringrazia "tutti i miei concittadini per l'affetto che ...

Campania zona rossa, "a Napoli difficoltà a ricoverare tutti" Adnkronos La notizia che nessuno aveva considerato Sarri che apre al ritorno al Napoli è una notizia che i tifosi non avevano considerato. Per com'era finita, risultava difficile crederlo ...

