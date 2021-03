Napoli: “murales” e “altarini” della criminalità, al via la rimozione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al via, a Napoli, alle operazioni di rimozione dei murales e degli “altarini” riconducibili a eventi o persone riconducibili alla criminalità organizzata. Lo rende noto la Prefettura di Napoli. Stamane il Comune di Napoli, con l’assistenza delle Forze dell’ordine, ha rimosso una scritta realizzata all’ingresso della Villa Comunale in via Ortolani, nel quartiere San Pietro a Patierno, e un “altarino” installato all’interno del parco “Troisi”, nel quartiere San Giovanni. L’operazione fa seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana dello scorso 4 marzo, presieduta dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, tenutasi alla presenza dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Al via, a, alle operazioni dideie degli “” riconducibili a eventi o persone riconducibili allaorganizzata. Lo rende noto la Prefettura di. Stamane il Comune di, con l’assistenza delle Forze dell’ordine, ha rimosso una scritta realizzata all’ingressoVilla Comunale in via Ortolani, nel quartiere San Pietro a Patierno, e un “altarino” installato all’interno del parco “Troisi”, nel quartiere San Giovanni. L’operazione fa seguito alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana dello scorso 4 marzo, presieduta dal Prefetto di, Marco Valentini, tenutasi alla presenza dei ...

anteprima24 : ** ##Napoli: 'murales' e '#Altarini' della criminalità, al via la #Rimozione ** - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli, via murales e altarini della camorra si comincia in periferia e al parco Troisi - mattinodinapoli : Napoli, via murales e altarini della camorra si comincia in periferia e al parco Troisi - david_zaplana : RT @francofontana43: Napoli. Un gigantesco murales dello street artist Jorit ricorda il rapper catalano Pablo Hasél, in carcere per le sue… - RAFFAELEASCOLE1 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Renica va in visita al murales di Maradona e si commuove: 'Con il mio capitano sempre' -