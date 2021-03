MotoGP Test Qatar Day 3, Miller e Ducati da record! (Di mercoledì 10 marzo 2021) La MotoGP torna in pista in Qatar dopo le prime due giornate di Test del 2021 e le altrettante di pausa. Nelle scorse sessioni del 6 e del 7 marzo l’Aprilia con Aleix Espargaro si era mostrata in notevole forma, con lo spagnolo estremamente efficace sul giro secco e soddisfatto delle evoluzioni della moto di Noale. Convincente la Ducati con le moto ufficiali stabilmente in top 10 e i piloti entusiasti delle novità aerodinamiche. Si era confermato in grande spolvero Morbidelli, al pari dei compagni di marca Vinales e Quartararo. Rossi e Petrucci in difficoltà, bene i rookies italiani Bastianini e Marini. Vediamo insieme se oggi i valori in campo siano rimasti invariati o meno, gettando un attento sguardo ai tempi! Morbidelli e Rossi fuori dai 10, Aprilia mattatrice dei Test in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Latorna in pista indopo le prime due giornate didel 2021 e le altrettante di pausa. Nelle scorse sessioni del 6 e del 7 marzo l’Aprilia con Aleix Espargaro si era mostrata in notevole forma, con lo spagnolo estremamente efficace sul giro secco e soddisfatto delle evoluzioni della moto di Noale. Convincente lacon le moto ufficiali stabilmente in top 10 e i piloti entusiasti delle novità aerodinamiche. Si era confermato in grande spolvero Morbidelli, al pari dei compagni di marca Vinales e Quartararo. Rossi e Petrucci in difficoltà, bene i rookies italiani Bastianini e Marini. Vediamo insieme se oggi i valori in campo siano rimasti invariati o meno, gettando un attento sguardo ai tempi! Morbidelli e Rossi fuori dai 10, Aprilia mattatrice deiin ...

Advertising

SkySportMotoGP : .@stefanbradl ha portato in pista una nuova carena con la quale è caduto in curva 2 nel corso del suo run Gli aggio… - SkySportMotoGP : ?? La classifica dopo 3 ore dal via della giornata odierna di #QatarTest ???? Tutti gli aggiornamenti ?… - SkySportMotoGP : ?? A Losail la #MotoGP torna in pista dalle 12 ?? Tutti gli aggiornamenti dai #QatarTest ???? #SkyMotori #SkyMotoGP - gponedotcom : Test Qatar 2: Miller batte il record di Marquez. Quartararo 2°, Rossi 13°: Nella prima giornata della seconda sessi… - FTraiettoria : MotoGP: Miller da record nella terza giornata di test in Qatar -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Test Jack Miller da record nella seconda sessione in Qatar. Ok Quartararo; 13° Rossi La prima giornata dell'ultima sessione di test collettivi della MotoGP, in Qatar, si chiude con il botto: record della pista per Jack Miller con la Ducati (sotto), con il tempo di 1'53"183. Alle sue spalle le due Yamaha di Fabio Quartararo (+...

Formula 1 - I cerchi OZ saranno forniti a sette team ... dopo aver già avviato (con la Ferrari ) i test delle coperture da 18" che saranno adottate dalla ... Senza dimenticare i cinque titoli mondiali vinti nella MotoGP con Marc Marquez. Fatte su misura. Le ...

MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della quarta giornata dal Qatar Sky Sport MotoGP Test Qatar Day 3, Miller e Ducati da record! La MotoGP torna i Qatar per la terza giornata di test 2021. Solo le Yamaha ufficiali tengono il ritmo di un Miller da record. - Photo Credits: Motogp.com La MotoGP torna in pista in Qatar dopo le ...

La livrea 60° anniversario della Yamaha ci ha ricordato che le livree in MotoGP non esistono più La moto che Cal Crutchlow userà per i test in Qatar è semplicemente bellissima. Iconica e moderna al tempo stesso, con i colori tradizionali Yamaha e le grafiche speedblock, roba da lacrime agli occhi ...

La prima giornata dell'ultima sessione dicollettivi della, in Qatar, si chiude con il botto: record della pista per Jack Miller con la Ducati (sotto), con il tempo di 1'53"183. Alle sue spalle le due Yamaha di Fabio Quartararo (+...... dopo aver già avviato (con la Ferrari ) idelle coperture da 18" che saranno adottate dalla ... Senza dimenticare i cinque titoli mondiali vinti nellacon Marc Marquez. Fatte su misura. Le ...La MotoGP torna i Qatar per la terza giornata di test 2021. Solo le Yamaha ufficiali tengono il ritmo di un Miller da record. - Photo Credits: Motogp.com La MotoGP torna in pista in Qatar dopo le ...La moto che Cal Crutchlow userà per i test in Qatar è semplicemente bellissima. Iconica e moderna al tempo stesso, con i colori tradizionali Yamaha e le grafiche speedblock, roba da lacrime agli occhi ...