Meghan e Harry faranno crollare la monarchia? (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’esplosiva intervista di Meghan e Harry, in cui la coppia rivela i retroscena dell’abbandono della famiglia reale, ha causato ondate nell’opinione pubblica britannica. Il duca e la duchessa di Windsor hanno raccontato delle difficoltà vissute da Meghan Markle nel cercare di ambientarsi alla vita di palazzo. Non potendo uscire senza previa autorizzazione per mesi, e costretta ad uno stile di vita rigidamente ritualistico, la duchessa si ritrovò persino a pianificare il suicidio. Quando però cercò di ricevere assistenze mediche, le fu detto che non sarebbe stato possibile, date le ripercussioni che ciò avrebbe avuto sull’immagine della corona. Queste rivelazioni si aggiungono alle “preoccupazioni” espresse sul colore della pelle del nascituro erede (motivo per cui non avrebbe ricevuto il titolo di principe). E poi c’è il rifiuto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’esplosiva intervista di, in cui la coppia rivela i retroscena dell’abbandono della famiglia reale, ha causato ondate nell’opinione pubblica britannica. Il duca e la duchessa di Windsor hanno raccontato delle difficoltà vissute daMarkle nel cercare di ambientarsi alla vita di palazzo. Non potendo uscire senza previa autorizzazione per mesi, e costretta ad uno stile di vita rigidamente ritualistico, la duchessa si ritrovò persino a pianificare il suicidio. Quando però cercò di ricevere assistenze mediche, le fu detto che non sarebbe stato possibile, date le ripercussioni che ciò avrebbe avuto sull’immagine della corona. Queste rivelazioni si aggiungono alle “preoccupazioni” espresse sul colore della pelle del nascituro erede (motivo per cui non avrebbe ricevuto il titolo di principe). E poi c’è il rifiuto di ...

