Lucid Motors, l'anti Tesla che viene dall'Arizona (e che fa preoccupare Elon Musk) (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Lucid Motors si è quotata in borsa e si appresta a iniziare le vendite della sua Lucid Air. Ma facciamo un passo indietro, perché probabilmente molti di voi non hanno mai sentito parlare di questa azienda che è stata fondata nel 2007 e che nel 2016 ha mostrato il suo primo prototipo, la Lucid Air, appunto. Si tratta di una grande berlina di lusso completamente elettrica, da circa 1.000 CV di potenza, da produrre in Arizona. Un'auto che promette molto, visto che durante i collaudi ha raggiunto la velocità record di 378,2 km/h. Lucid Motor, inoltre, ha sviluppato insieme a McLaren le batterie delle Formula E. Insomma, il know-how non le manca di certo, anche in virtù del fatto che molti suoi dipendenti sono ex-Tesla o comunque arrivano da altri brand automobilistici. ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lasi è quotata in borsa e si appresta a iniziare le vendite della suaAir. Ma facciamo un passo indietro, perché probabilmente molti di voi non hanno mai sentito parlare di questa azienda che è stata fondata nel 2007 e che nel 2016 ha mostrato il suo primo prototipo, laAir, appunto. Si tratta di una grande berlina di lusso completamente elettrica, da circa 1.000 CV di potenza, da produrre in. Un'auto che promette molto, visto che durante i collaudi ha raggiunto la velocità record di 378,2 km/h.Motor, inoltre, ha sviluppato insieme a McLaren le batterie delle Formula E. Insomma, il know-how non le manca di certo, anche in virtù del fatto che molti suoi dipendenti sono ex-o comunque arrivano da altri brand automobilistici. ...

Advertising

infoiteconomia : La grande scommessa di Lucid Motors che si quota in Borsa senza aver mai prodotto una sola auto (almeno per il mome… - infoiteconomia : La grande scommessa di Lucid Motors che si quota in Borsa senza aver mai prodotto una sola auto almeno per il momen… - InvestireB : Lucid Motors sfida Tesla e si quota a Wall Street | - CiroNoEuro : RT @f_burla: Qual è il problema se non ha mai costruito neanche un'auto? Ceo capitalism, stilizzato da @editoreruggeri, in purezza: stanno… - f_burla : Qual è il problema se non ha mai costruito neanche un'auto? Ceo capitalism, stilizzato da @editoreruggeri, in purez… -