"Inutile un mese di lockdown". Quanto durerà la nuova stretta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luca Sablone Il Cts spinge per il pugno duro e il governo si prepara a inasprire le regole. E già i virologi avvertono: "Prepariamoci a due mesi..." Nelle prossime ore una nuova serie di misure restrittive potrà colpire il nostro Paese. Nella mattinata di ieri si è riunito d'urgenza il Comitato tecnico-scientifico, che ha fatto emergere la necessità di adottare provvedimenti più rigidi per limitare la circolazione del Coronavirus: nello specifico è stato sottolineato Quanto sia fondamentale istituire da subito zone rosse in tutta Italia nei fine settimana, inasprendo anche le attuali regole previste le zone gialle. Il governo dunque si prepara a una nuova stretta: le ipotesi sul tavolo sono diverse, tra cui l'anticipo del coprifuoco alle 19 o alle 20 e la serrata dei negozi almeno in quei territori dove ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luca Sablone Il Cts spinge per il pugno duro e il governo si prepara a inasprire le regole. E già i virologi avvertono: "Prepariamoci a due mesi..." Nelle prossime ore unaserie di misure restrittive potrà colpire il nostro Paese. Nella mattinata di ieri si è riunito d'urgenza il Comitato tecnico-scientifico, che ha fatto emergere la necessità di adottare provvedimenti più rigidi per limitare la circolazione del Coronavirus: nello specifico è stato sottolineatosia fondamentale istituire da subito zone rosse in tutta Italia nei fine settimana, inasprendo anche le attuali regole previste le zone gialle. Il governo dunque si prepara a una: le ipotesi sul tavolo sono diverse, tra cui l'anticipo del coprifuoco alle 19 o alle 20 e la serrata dei negozi almeno in quei territori dove ...

