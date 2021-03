Instaurare un dialogo non ostile online per vivere in modo sostenibile le relazioni offiline (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Parole visioni” è il titolo del prossimo appuntamento con “A scuola di attualità” , ciclo di incontri con ospiti brillanti organizzato dall’istituto paritario iSchool per studenti delle scuole superiori, e non solo, in diretta dall’auditorium digitale della scuola. L’appuntamento, in programma giovedì 11 marzo alle 10, vede in collegamento tramite piattaforma online Barbara Alaimo, relatrice di Parole Ostili, progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole a cui iSchool ha aderito impegnandosi a favorire comportamenti rispettosi e civili perché la rete sia un luogo sicuro per tutti. Durante l’incontro Parole O Stili delineerà i contorni del fenomeno dell’ostilità in rete, analizzando anche gli aspetti psicologici che inducono l’uso di linguaggio ostile: il ruolo delle emozioni, le false convinzioni sui social media, il ruolo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Parole visioni” è il titolo del prossimo appuntamento con “A scuola di attualità” , ciclo di incontri con ospiti brillanti organizzato dall’istituto paritario iSchool per studenti delle scuole superiori, e non solo, in diretta dall’auditorium digitale della scuola. L’appuntamento, in programma giovedì 11 marzo alle 10, vede in collegamento tramite piattaformaBarbara Alaimo, relatrice di Parole Ostili, progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole a cui iSchool ha aderito impegnandosi a favorire comportamenti rispettosi e civili perché la rete sia un luogo sicuro per tutti. Durante l’incontro Parole O Stili delineerà i contorni del fenomeno dell’ostilità in rete, analizzando anche gli aspetti psicologici che inducono l’uso di linguaggio: il ruolo delle emozioni, le false convinzioni sui social media, il ruolo ...

Advertising

H4BITTT : datevi una regolata perché esiste una cosa chiamata dialogo e si può instaurare educatamente su qualunque argomento… - mrtotalitarismo : @sbalzidamore perché mi ha bloccato? ?????? stavo solo civilmente cercando di instaurare un dialogo: il SIMP-OSIO - addictedtojoy : @FrancescaMo_ Dipende dalle persone che segui, io sinceramente sono contento di aver potuto instaurare dialogo sop… - c4235421ed69401 : @Monique36578041 Non si riesce ad instaurare un dialogo..spiegare quello che si scrive...anche perché tutto non si… - IlMontanari : @TullioMon sai quando ho a che fare con profili come il tuo - senza nome, senza foto - faccio fatica a credere che… -