Inquinamento e tumori: i vescovi chiedono monitoraggio su tutta la Regione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa conferenza episcopale campana chiede di estendere il monitoraggio svolto nella cosiddetta Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, anche “sugli altri territori interessati all’Inquinamento ambientale”. La richiesta arriva commentando la recente pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico commissionato dalla Procura di Napoli Nord e realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. “Riteniamo – scrivono i vescovi della Campania – il Rapporto di particolare importanza, in quanto si riconosce, per la prima volta, un possibile ruolo causale e/o concausale dei siti di rifiuti, in particolare quelli incontrollati e illegali di rifiuti pericolosi, nell’insorgenza di queste malattie. E la conferma, da parte di indiscusse autorità, di quanto la popolazione ha percepito da tempo. Riconosciamo che si ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa conferenza episcopale campana chiede di estendere ilsvolto nella cosiddetta Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, anche “sugli altri territori interessati all’ambientale”. La richiesta arriva commentando la recente pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico commissionato dalla Procura di Napoli Nord e realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità. “Riteniamo – scrivono idella Campania – il Rapporto di particolare importanza, in quanto si riconosce, per la prima volta, un possibile ruolo causale e/o concausale dei siti di rifiuti, in particolare quelli incontrollati e illegali di rifiuti pericolosi, nell’insorgenza di queste malattie. E la conferma, da parte di indiscusse autorità, di quanto la popolazione ha percepito da tempo. Riconosciamo che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Inquinamento tumori Dieta mediterranea e attività fisica riducono i danni da inquinamento sulla fertilità maschile ...mediterranea e dell'attività fisica sulla fertilità di maschi giovani in aree ad alto inquinamento. ... la maggiore incidenza registrata nelle ultime due decadi di tumori nella fascia di età dell'...

Aversa, rifiuti e malattie: Golia sollecita Anci Campania per azione coordinata con il Governo ...emerge un eccesso significativo di incidenza dei tumori maligni a carico del fegato e della vescica sia negli uomini che nelle donne. Per quanto riguarda invece, le patologie legate all'inquinamento ...

L’inquinamento e i tumori dell’ipofisi Dati in vitro e in animali di laboratorio sembrerebbero confermare la capacità di alcuni idrocarburi di promuovere la crescita di cellule ipofisarie normali e tumorali. Ne parla a nome della Società ...

