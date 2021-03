Harry Meghan e l’intervista choc: la somma da capogiro pagata per gli ex Duchi di Sussex (Di mercoledì 10 marzo 2021) Harry Meghan – solonotizie24La vita a palazzo era troppo difficile da sopportare per Harry e Meghan che improvvisamente si sono trovati prigionieri di un qualcosa con cui l’ex star di Hollywood non immaginava di dover fare i conti. Ma la domanda capite oggi è la seguente: quale è stato il cachet ricevuto dalla coppia per l’intervista esclusiva rilasciata a Oprah Winfrey? l’intervista che Meghan e Harry hanno voluto rilasciate a Oprah Winfrey è stata la peretta occasione per raccontare agli occhi del mondo la loro verità, insieme alle motivazioni che hanno spinto i due a proteggere sé stessi e lasciare cos’ definitivamente l’Inghilterra. Le dichiarazioni rilasciate dagli ex Duchi sono state davvero molto forti, e se per ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)– solonotizie24La vita a palazzo era troppo difficile da sopportare perche improvvisamente si sono trovati prigionieri di un qualcosa con cui l’ex star di Hollywood non immaginava di dover fare i conti. Ma la domanda capite oggi è la seguente: quale è stato il cachet ricevuto dalla coppia peresclusiva rilasciata a Oprah Winfrey?chehanno voluto rilasciate a Oprah Winfrey è stata la peretta occasione per raccontare agli occhi del mondo la loro verità, insieme alle motivazioni che hanno spinto i due a proteggere sé stessi e lasciare cos’ definitivamente l’Inghilterra. Le dichiarazioni rilasciate dagli exsono state davvero molto forti, e se per ...

Advertising

Davide : Trovatemi qualcosa di più esilarante di questo incipit dell’Irish Times sull’intervista a Meghan e Harry - rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - IlContiAndrea : THE QUEEN risponde (con eleganza) a #Meghan e #Harry in merito alle accuse di razzismo nei confronti di alcuni memb… - Matteo67 : Sta stronzetta con il marito coniglio punta a distruggere il simbolo della democrazia mondiale #Meghan #Harry - NacciChiara : RT @michispillatea: E comunque qua non è Meghan-Harry vs. regina Elisabetta perché lei ne ha sempre parlato bene e anche in quest'intervist… -