Festa tra studenti Erasmus e locali pieni dopo le 18: scattano sanzioni e chiusure (Di mercoledì 10 marzo 2021) Grazie ai quotidiani servizi dei Carabinieri di Roma è stata sventata una Festa Erasmus, che infrangeva le normative Covid-19, in un appartamento privato. La segnalazione del party tra studenti è arriva proprio dai vicini che avevano sentito schiamazzi e numerose persone in un’unica casa. I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni si sono così recati in via Cerveteri e hanno sorpreso 9 cittadini spagnoli, nella Capitale per motivi di studio. I militari hanno sgomberato l’appartamento e identificato e sanzionato i ragazzi. Leggi anche: Roma, Carabinieri irrompono in un “Covid party”: in 40 per festeggiare un compleanno Weekend “pro Covid”: locali aperti dopo le 18:00 Non solo i ragazzi infrangono le norme anti-covid però, nel fine settimana sono scattate sanzioni per 33 persone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Grazie ai quotidiani servizi dei Carabinieri di Roma è stata sventata una, che infrangeva le normative Covid-19, in un appartamento privato. La segnalazione del party traè arriva proprio dai vicini che avevano sentito schiamazzi e numerose persone in un’unica casa. I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni si sono così recati in via Cerveteri e hanno sorpreso 9 cittadini spagnoli, nella Capitale per motivi di studio. I militari hanno sgomberato l’appartamento e identificato e sanzionato i ragazzi. Leggi anche: Roma, Carabinieri irrompono in un “Covid party”: in 40 per festeggiare un compleanno Weekend “pro Covid”:apertile 18:00 Non solo i ragazzi infrangono le norme anti-covid però, nel fine settimana sono scattateper 33 persone ...

