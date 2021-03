Effetto Covid: pandemia ha “duramente” frenato speranza di vita. In fumo 10 anni di guadagni (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'evoluzione positiva della speranza di vita alla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, è stata duramente frenata dal Covid-19 che ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, i guadagni in anni di vita attesi maturati nel decennio. ? Lo afferma il decimo Rapporto Bes dell'Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 la speranza di vita alla nascita era di 81,7 anni, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. "Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in dieci anni sulla salute, annullati in un solo anno" ha detto il presidente Istat, Gian ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'evoluzione positiva delladialla nascita tra il 2010 e il 2019, pur con evidenti disuguaglianze geografiche e di genere, è statafrenata dal-19 che ha annullato, completamente nel Nord e parzialmente nelle altre aree del Paese, iindiattesi maturati nel decennio. ? Lo afferma il decimo Rapporto Bes dell'Istat sul benessere equo e sostenibile, rilevando che nel 2010 ladialla nascita era di 81,7, nel 2019 di 83,2 e nel 2020 il dato è sceso a 82,3. "Gli indicatori hanno registrato impatti particolarmente violenti su alcuni progressi raggiunti in diecisulla salute, annullati in un solo anno" ha detto il presidente Istat, Gian ...

