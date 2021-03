Dayane Mello fa una triste confessione | “Sto soffrendo e non sono felice”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 10 marzo 2021)stamolto per la morte del fratello Dopo la lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5,é al suo quotidiano. La modella brasiliana si sta godendo ogni istante con la figlia e le persone a lei care. Ovviamente la sudamericana si é riappropriata anche dei suoi canali social e tutti i giorni trascorre del tempo ad interagire con i propri follower. Di recente però, la quarta classificata del Gf Vip 5 sembrerebbe che non stia vivendo un buon momento. Infatti, nelle ultime ore attraverso una Storia su Instagram si é lasciata andare ad unarispondendo ad una seguace che l’accusava di essere poco presente su IG. “Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita ...