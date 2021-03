Covid, Sileri: 'Lockdown generalizzato per 4 settimane sarebbe inutile ora' (Di mercoledì 10 marzo 2021) 'Un Lockdown per tutta l'Italia per 4 settimane in questo momento io, le dico la verità, non lo vedo utile'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, commentando l'eventuali nuove ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) 'Unper tutta l'Italia per 4in questo momento io, le dico la verità, non lo vedo utile'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, commentando l'eventuali nuove ...

