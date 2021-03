Cos’è il microblading e quali sono i vantaggi

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sicuramente nell’ultimo periodo avrete sentito parlare del, anche se si tratta di una tecnica già utilizzata da diverso tempo in America e in particolar modo nell’Europa dell’Est, in Italia è stata scoperta solo negli ultimi anni. Ma di cosa si tratta? Ilè una tecnica di trucco estetico che va a correggere l’aspetto L'articolo