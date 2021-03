Coronavirus, i dati del 10 marzo: a Monza e Brianza +299 positivi, in Lombardia 70 decessi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 10 marzo 2021: sono +299 i nuovi casi posititivi in provincia di Monza e Brianza, sono +4.422 in Lombardia con 55.535 tamponi effettuati e una percentuale di positività del 7,9%. Settanta decessi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il bollettino della Regione per mercoledì 102021: sonoi nuovi casi posititivi in provincia di, sono +4.422 incon 55.535 tamponi effettuati e una percentuale dità del 7,9%. Settanta

