Cisterna | via Bufolareccia chiusa per lavori di manutenzione | ecco tutte le info

Si avvisano i residenti di VIA Bufolareccia che a partire dal 22/03/2021 fino al 15/06/2021 la strada sarà chiusa al traffico a causa dei lavori di manutenzione straordinaria presso il ponte ferroviario. Sarà possibile raggiungere la zona utilizzando il percorso di viabilità alternativa che verrà predisposto da Via Enrico Fermi. Al fine di rendere noto all'utenza le modifiche alla circolazione stradale, si terrà un incontro pubblico: GIOVEDI' 11 MARZO 2021 ALLE ORE 18.00 presso i campi di calcetto "Primavera" – Zaottini siti in Via Bufolareccia n°3. Si raccomanda, per evitare assembramenti, la presenza di non più di un rappresentante per nucleo familiare.

