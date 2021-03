Brasile, Lula torna e si scaglia contro Bolsonaro: “Scelte imbecilli sul Covid” (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ex presidente del Brasile Inacio Lula da Silva ha attaccato duramente le Scelte compiute dal presidente in carica Jair Bolsonaro per affrontare la pandemia di Covid-19. Nel primo primo discorso pubblico dopo l’annullamento delle sue condanne, Lula ha invitato i cittadini a non seguire “nessuna delle decisioni imbecilli del presidente della Repubblica o del ministro della Salute”. L’ex presidente si è espresso in favore dei vaccini, anticipando che lui stesso si sottoporrà alla vaccinazione. “Io mi vaccinerò, indipendentemente dal Paese (di produzione del siero; ndr) e voglio avvisare il popolo brasiliano”, ha detto Lula. “Questo Paese non ha un governo! Non si occupa dell’economia, degli stipendio, dell’occupazione, della salute, dell’ambiente, dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ex presidente delInacioda Silva ha attaccato duramente lecompiute dal presidente in carica Jairper affrontare la pandemia di-19. Nel primo primo discorso pubblico dopo l’annullamento delle sue condanne,ha invitato i cittadini a non seguire “nessuna delle decisionidel presidente della Repubblica o del ministro della Salute”. L’ex presidente si è espresso in favore dei vaccini, anticipando che lui stesso si sottoporrà alla vaccinazione. “Io mi vaccinerò, indipendentemente dal Paese (di produzione del siero; ndr) e voglio avvisare il popolo brasiliano”, ha detto. “Questo Paese non ha un governo! Non si occupa dell’economia, degli stipendio, dell’occupazione, della salute, dell’ambiente, dei ...

EnricoLetta : Annullate in Corte Suprema le condanne a ?@LulaOficial?. Felice per lui, felice per il Brasile. #Lula #Giustizia - gualtierieurope : Felice che dopo anni di battaglie legali la Corte Suprema del Brasile abbia finalmente riconosciuto l’incompetenza… - peppeprovenzano : Condanne illegali. Questo l’esito del processo kafkiano a un uomo, colpito perché praticava la giustizia sociale. O… - RadioItaliaIRIB : Brasile, Lula: 'sono vittima della maggiore menzogna giuridica' - sergimagugliani : RT @ciropellegrino: Simpatie dal #Brasile #Lula: vaccinatevi contro il #COVID19 , non seguite decisione imbecille di #Bolsonaro -