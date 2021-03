Berlusconi dice no a un lockdown totale. E torna a tifare per lo Sputnik. «Funziona molto bene» (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Riteniamo che si debba scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Che potrebbe avere conseguenze molto gravi sulla nostra economia”. Parola di Silvio Berlusconi in un messaggio inviato ai tg nazionali. Registrato dall’ex premier a Roma ‘Villa Grande’. La dimora del regista Franco Zeffirelli, diventata la nuova residenza del Cavaliere nella Capitale. Che oggi ha ospitato un vertice con lo stato maggiore di Forza Italia. Sul tavolo di Berlusconi le prossime strategie politiche del partito a Palazzo Chigi. Ma anche il nodo della vicepresidenza della Camera, casella rimasta vuota dopo l’ingresso al governo di Mara Carfagna. Berlusconi: evitiamo un nuovo lockdown generalizzato Berlusconi torna in campo nel dibattito di queste ore sulla campagna ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Riteniamo che si debba scongiurare un nuovogeneralizzato. Che potrebbe avere conseguenzegravi sulla nostra economia”. Parola di Silvioin un messaggio inviato ai tg nazionali. Registrato dall’ex premier a Roma ‘Villa Grande’. La dimora del regista Franco Zeffirelli, diventata la nuova residenza del Cavaliere nella Capitale. Che oggi ha ospitato un vertice con lo stato maggiore di Forza Italia. Sul tavolo dile prossime strategie politiche del partito a Palazzo Chigi. Ma anche il nodo della vicepresidenza della Camera, casella rimasta vuota dopo l’ingresso al governo di Mara Carfagna.: evitiamo un nuovogeneralizzatoin campo nel dibattito di queste ore sulla campagna ...

