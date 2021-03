Arriva la tempesta tropicale verso l’Europa con venti oltre 100 Km/h (Di mercoledì 10 marzo 2021) l’Europa sta per affrontare l’arrivo nelle prossime ore di una forte tempesta atlantica. Sono attesi venti molto intensi con possibili criticità dovute alle violente raffiche. Le zone maggiormente a rischio a causa delle raffiche, che potrebbero superare i 100 km/h, sono i settori dell’Europa centro-settentrionale e dunque Irlanda, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e nord Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021)sta per affrontare l’arrivo nelle prossime ore di una forteatlantica. Sono attesimolto intensi con possibili criticità dovute alle violente raffiche. Le zone maggiormente a rischio a causa delle raffiche, che potrebbero superare i 100 km/h, sono i settori delcentro-settentrionale e dunque Irlanda, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e nord

Advertising

DaemonBlackLux1 : @chooselovexxo Dopo il sole arriva la tempesta - alfamedeo : @censurastocazz1 @lasorelladiKarl Sì, ho capito cosa intendi. Sono degli utili idioti. Io certezze non ne ho, ma p… - DaemonBlackLux1 : @chooselovexxo Ma dopo il bello arriva la tempesta. - magister_ed : RT @marioandreolini: Non avere paura della Tempesta, dopo arriva il ?? - marioandreolini : Non avere paura della Tempesta, dopo arriva il ?? -