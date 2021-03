Archeologia, al via restauro rostro recuperato alle Egadi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avviato il restauro dell’ultimo rostro recuperato dalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana sui fondali delle Egadi. Il via alle operazioni di analisi a Palazzetto Mirto, a Palermo, in occasione del secondo anniversario della scomparsa dell’assessore ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, avvenuta in un incidente aereo in Etiopia, mentre si stava recando in Kenya per partecipare a una conferenza internazionale dell’Unesco. Il restauro del rostro e la diagnostica preliminare sono stati affidati dallo sponsor – la Fondazione Horcynus Orca di Messina, guidata dal presidente Gaetano Giunta – alla Siqilliya, società specializzata nel settore della conservazione di beni culturali. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Avviato ildell’ultimodalla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana sui fondali delle. Il viaoperazioni di analisi a Palazzetto Mirto, a Palermo, in occasione del secondo anniversario della scomparsa dell’assessore ai Beni culturali, Sebastiano Tusa, avvenuta in un incidente aereo in Etiopia, mentre si stava recando in Kenya per partecipare a una conferenza internazionale dell’Unesco. Ildele la diagnostica preliminare sono stati affidati dallo sponsor – la Fondazione Horcynus Orca di Messina, guidata dal presidente Gaetano Giunta – alla Siqilliya, società specializzata nel settore della conservazione di beni culturali. vbd/mrv/red su Il Corriere della Città.

Taormina, riaperto il Teatro Antico. Assessore Samonà: "La cultura è il motore per l'economia" SICILIA - "La riapertura del Teatro Antico di Taormina è per tutti noi motivo di immensa gioia". È quanto afferma l'assessore regionale dei Beni culturali ...

