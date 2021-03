Anna Tatangelo sbotta | “Ora non ho più paura | fatevi i BIP vostri”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 marzo 2021)questo primo pomeriggio hato contro i giornalisti di gossip che avrebbero additato il rapper Livio Cori come suo presunto nuovo fidanzato. Basta digitare online il nome dei due cantanti per imbattersi in articoli come questo, ripreso da Il Corriere: “Si chiama Livio Cori, è un rapper e attore in rampa di lancio per il successo, è napoletano e avrebbe rubato il cuore di. Ad “Ogni Mattina”, programma che va in onda su TV8 e condotto da Adriana Volpe, Santo Pirrotta ha rivelato che nella vita della cantante sia entrato a far parte un altro uomo “ha un nuovo amore ed è un collega, più giovane di lei di 3 anni: Livio Cori” ha svelato il giornalista di Tgcom24. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato ...