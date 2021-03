Acea, nel 2020 ricavi a 3,379 mld (+6%), ebitda +11% (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – Acea ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 3,379 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2019. L’ebitda si attesta a 1,155 mld di euro, in progressione dell’10,9% rispetto ai 1,042 mld del 2019. L’ebit è pari a 535 mln di euro, in progressione del 2% rispetto al 2019. Lo rende noto l’Acea dopo che il Cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità.L’ebit è pari a 535 mln di Euro, in crescita del 2,3%. Il risultato risente dei maggiori ammortamenti, in aumento del 21,7%, principalmente relativi alle aree Idrico (effetto consolidamento AdF +20,8 mln) e Infrastrutture Energetiche (accelerazione ammortamenti dei contatori di prima generazione in seguito al piano di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) –ha chiuso ilconpari a 3,379 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2019. L’si attesta a 1,155 mld di euro, in progressione dell’10,9% rispetto ai 1,042 mld del 2019. L’ebit è pari a 535 mln di euro, in progressione del 2% rispetto al 2019. Lo rende noto l’dopo che il Cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembree il Bilancio di Sostenibilità.L’ebit è pari a 535 mln di Euro, in crescita del 2,3%. Il risultato risente dei maggiori ammortamenti, in aumento del 21,7%, principalmente relativi alle aree Idrico (effetto consolidamento AdF +20,8 mln) e Infrastrutture Energetiche (accelerazione ammortamenti dei contatori di prima generazione in seguito al piano di ...

