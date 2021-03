Vaccini, non complichiamo le cose: andiamo spediti! (Di martedì 9 marzo 2021) Più qualcosa è raro, più tendiamo a tesaurizzarlo. Accade e accadde in primis con l’oro che, essendo un metallo difficile da rinvenire, ha assunto nei secoli il ruolo di merce di scambio. Al contrario il sale, che ugualmente era merce rara, man mano che è divenuto facilmente producibile ha perso gran parte del suo valore. In questo momento storico (complice la paura del futuro) il denaro liquido è divenuto relativamente raro, in quanto le persone tendono a tenerlo a propria disposizione nei conti correnti. Assistiamo al paradosso per cui i depositi bancari traboccano di denaro depositato non utilizzato e nelle contrattazioni e acquisti questo scarseggia. Si tratta di un meccanismo psicologico per cui una prima persona rimanda l’acquisto dell’automobile, una seconda del frigorifero, una terza del cellulare o delle scarpe e così via. Tutti, chi più chi meno, hanno una certa dose di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Più qualcosa è raro, più tendiamo a tesaurizzarlo. Accade e accadde in primis con l’oro che, essendo un metallo difficile da rinvenire, ha assunto nei secoli il ruolo di merce di scambio. Al contrario il sale, che ugualmente era merce rara, man mano che è divenuto facilmente producibile ha perso gran parte del suo valore. In questo momento storico (complice la paura del futuro) il denaro liquido è divenuto relativamente raro, in quanto le persone tendono a tenerlo a propria disposizione nei conti correnti. Assistiamo al paradosso per cui i depositi bancari traboccano di denaro depositato non utilizzato e nelle contrattazioni e acquisti questo scarseggia. Si tratta di un meccanismo psicologico per cui una prima persona rimanda l’acquisto dell’automobile, una seconda del frigorifero, una terza del cellulare o delle scarpe e così via. Tutti, chi più chi meno, hanno una certa dose di ...

