Un «decretone» per aiutare a realizzare il Recovery plan (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un decreto – anzi, «decretone» – per accelerare sul Recovery plan e non arrivare al limite con la scadenza della consegna del piano prevista dalla commissione europea per fine aprile. Se lunedì il ministro dell’Economia Daniele Franco lo aveva fatto intuire, ieri è stato Renato Brunetta a dare l’annuncio. Nel decreto dovrebbero entrare norme per velocizzare il processo civile e spingere le semplificazione procedurali, oltre a molte norme sui concorsi e assunzioni per la pubblica amministrazione. LE SETTIMANE DI SILENZIO … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un decreto – anzi, «» – per accelerare sule non arrivare al limite con la scadenza della consegna del piano prevista dalla commissione europea per fine aprile. Se lunedì il ministro dell’Economia Daniele Franco lo aveva fatto intuire, ieri è stato Renato Brunetta a dare l’annuncio. Nel decreto dovrebbero entrare norme per velocizzare il processo civile e spingere le semplificazione procedurali, oltre a molte norme sui concorsi e assunzioni per la pubblica amministrazione. LE SETTIMANE DI SILENZIO … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

repubblica : ?? Recovery fund, ipotesi 'decretone' per velocizzare l'attuazione del piano - paoloigna1 : Assunzioni sprint nella Pa. Le norme in un decretone per velocizzare il Recovery(di G. Colombo) - verso_il_fronte : RT @verso_il_fronte: Quindi Draghi lavora a un decretone per il recovery plan. Anvedi che novità... i decreti legge non li avevamo mai vist… - morry74 : Recovery fund, ipotesi 'decretone' per velocizzare l'attuazione del piano - NastassiaFi : Brunetta: 'Fate presto o perdiamo Isoldih' 'Addio al modello dei concorsi centralizzati, quelli con le graduatorie… -