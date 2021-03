Trova queste 100 Lire: ecco quanto valgono oggi! (Di martedì 9 marzo 2021) Si allunga ancora la nostra rubrica dedicata al mondo del collezionismo ed andiamo ad approfondire la questione legata alle 100 Lire rare. Vi sono infatti molte monete delle vecchie Lire che nel corso del tempo hanno raggiunto un valore incredibile. Questo è dovuto al fatto che, al momento della loro emissione, erano state create per omaggiare dei personaggi importanti o per sottolineare eventi di riguardo. Per questo motivo, dunque, oggi abbiamo la possibilità di parlare di alcune monete che valgono tantissimo. Stiamo parlando infatti delle 100 Lire del 1955 che probabilmente un po tutti abbiamo avuto nelle nostre mani. Sono delle monete che sono state emesse proprio nel 1955 e la tiratura era di quasi 9 milioni di esemplari. Per la precisione sono state messe in circolazione 8.600.000 pezzi delle 100 ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 9 marzo 2021) Si allunga ancora la nostra rubrica dedicata al mondo del collezionismo ed andiamo ad approfondire la questione legata alle 100rare. Vi sono infatti molte monete delle vecchieche nel corso del tempo hanno raggiunto un valore incredibile. Questo è dovuto al fatto che, al momento della loro emissione, erano state create per omaggiare dei personaggi importanti o per sottolineare eventi di riguardo. Per questo motivo, dunque, oggi abbiamo la possibilità di parlare di alcune monete chetantissimo. Stiamo parlando infatti delle 100del 1955 che probabilmente un po tutti abbiamo avuto nelle nostre mani. Sono delle monete che sono state emesse proprio nel 1955 e la tiratura era di quasi 9 milioni di esemplari. Per la precisione sono state messe in circolazione 8.600.000 pezzi delle 100 ...

Advertising

generacomplotti : RT @sciumx: Dato incontrovertibile che non trova alcun nesso logico con le chiusure forzate che sono avvenute e stanno avvenendo di nuovo.… - Altverego : @accountconlaR Queste cose fanno schifo a tutti! Son persone che non sanno scindere il gioco dalla vita reale. Capi… - sciumx : Dato incontrovertibile che non trova alcun nesso logico con le chiusure forzate che sono avvenute e stanno avvenend… - occhidigian : Ma dove le trova queste faccine DOVEEEEEE - adolar41744618 : @InMonsterland Sì, ma un partito politico che magari soltanto in parte può non essere totalmente allineato con i pd… -